Genève – La Ville n'aurait pas dû puiser dans l'argent des aînés pour aider les SDF Autorité de surveillance des communes, le Canton estime que les conditions d'utilisation du legs à destination des personnes âgées ont été violées. Théo Allegrezza

C’est une validation qui, en temps normal, passe souvent inaperçue. Autorité de surveillance des communes, le Canton entérine les budgets élaborés, chaque année, par les différents conseils municipaux genevois. Il vient ainsi d’approuver celui voté mi-décembre par les élus de la Ville de Genève. Cependant, il a invalidé le recours à un fonds destiné aux personnes âgées qu’avait décidé le Conseil administratif, a appris la «Tribune de Genève».

Afin de financer l’urgence sociale, particulièrement sollicitée en raison de la crise du Covid, la Municipalité avait été puiser près d’un million de francs dans le fonds Zell. De confession juive, la danseuse Emma Louise Zell avait fui Berlin et le nazisme en 1937 pour se réfugier à Genève. Devenue millionnaire, elle avait légué à sa mort l’entier de sa fortune à la Ville, «et plus particulièrement pour les personnes âgées». Le règlement d’application précise ainsi que le fonds doit financer des prestations destinées aux personnes «ayant atteint l’âge d’obtention d’une rente vieillesse».

Dans le budget, la somme prélevée (960’000 francs pour être précis) a bien été utilisée à ces fins (financement de la maison pour les aînés la Nouvelle Roseraie et subvention à l’association Trajets). Sauf que la Ville a dans le même temps réduit d’autant sa propre contribution. Et a redirigé cet argent vers l’urgence sociale. «Ce prélèvement, en ceci qu’il n’attribue pas de nouvelles ressources aux personnes âgées, viole les conditions du legs», écrit dans un courrier daté du 17 février le Département cantonal de la cohésion sociale, dirigé par Thierry Apothéloz et dont dépend le Service des affaires communales.

Déficit budgétaire excédentaire?

C’est le conseiller municipal Vincent Schaller, commissaire aux finances, qui avait repéré «ce tour de passe-passe comptable». Il s’en était ému lors des débats budgétaires. «Je trouve très positif que l’autorité de surveillance annule le prélèvement de la Ville dans le fonds Zell qui était en violation des conditions fixées dans le testament», réagit aujourd’hui l’UDC. L’élu se pose toutefois la question des conséquences de cette invalidation.

Le Canton a, malgré tout, validé le budget 2021. Mais, en l’état, les conséquences de l’invalidation du recours à ce fonds ne sont pas claires. Le déficit projeté (différence entre les revenus et les dépenses) s’élevait à 49,3 millions de francs. Or, c’est la limite maximale fixée par loi. Comme la somme de 960’000 francs ne pourra pas être comptabilisée, le manque à gagner devrait dépasser ce seuil. Avec pour conséquence: l’obligation pour la Ville de présenter au Canton un plan de retour à l’équilibre. Exactement ce que voulait éviter le Conseil administratif.

Contacté, le Département des finances d’Alfonso Gomez fait savoir qu’«un communiqué de presse est en cours».

