Procédure pénale – La Ville ignorait les problèmes juridiques du Baroque Les autorités examineront les conséquences des procédures en cours sur le projet des Halles de la Jonction, remporté par la société. Chloé Dethurens

Les propriétaires du groupe Baroque SA sont sous le coup d’une procédure judiciaire. MAGALI GIRARDIN

Mardi, l’ex-comptable du Baroque a été sanctionné par la justice. Mais les plaignants, les deux responsables de la boîte de nuit huppée ainsi que leur cousin, sont aussi prévenus dans une autre procédure pour abus de confiance, entrave à l’action pénale, faux dans les titres et complicité d’abus de confiance. Des délits qu’ils contestent formellement et pour lesquels ils clament leur innocence depuis le début de l’enquête, en janvier 2017. Or, la Ville de Genève vient de leur attribuer un mandat pour animer la pointe de la Jonction durant deux ans. Était-elle au courant de leurs déboires judiciaires?