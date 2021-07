Activités sportives – La Ville encourage le sport urbain et féminin Le département des Sports inaugurait mercredi un nouvel espace éphémère dédié aux activités sportives. Léa Frischknecht

Plus d’hommes pratiquent le breakdance mais la tendance s’inverse, selon Noa, Olaya et Daisy, 13 ans, qui s’adonnent à la discipline depuis quatre ans. C’est d’ailleurs Olaya qui a initié son petit frère. LAURENT GUIRAUD

Cet été, les anciennes halles couvertes des TPG, à la pointe de la Jonction, serviront de repaire couvert à tous les sportifs urbains. Cette année encore, la Ville de Genève propose une large offre d’activités sportives à la population. Elle inaugurait, mercredi matin, un espace éphémère où l’on roule, court, glisse, saute, danse et joue.

Avec des infrastructures de pump track, de skateboard et une aréna multisports, beaucoup de disciplines seront à l’honneur: tchoukball, parkour, slackline, street football, skateboard ou encore cheerleading. Des terminologies aux consonances anglophones et des pratiques peu connues du grand public. L’occasion rêvée, donc, de les démocratiser via des initiations, des démonstrations et des tournois.