Valoriser le terroir local - La Ville de Vernier a son vin! Et elle en est fière

La Ville de Vernier a son vin! Et elle en est fière

Les raisins poussent près de l’usine Givaudan, mais ce sont des viticulteurs de Peney, au domaine des Pendus, qui exploitent la parcelle. Laurence Bezaguet

Genève, le 24 septembre 2019. Journée de vendanges sur le coteau de Vernier, situé sur la parcelle du Chemin de la Parfumerie, en face de l’entrée de Givaudan. Domaine des Pendus. MAGALI GIRARDIN

«C’est vraiment un bon petit vin, apprécie Christian Sossauer. Nous avons d’ailleurs déjà obtenu deux médailles d’or!» Originalité de ce nouveau cru baptisé coteau de Vernier? Ses raisins proviennent d’une parcelle verniolane… elle-même exploitée par des viticulteurs de Peney. Le journal «ActuVernier» s’en est fait l’écho dans son édition de l’été.

«Tout a démarré en 2019, quand nous avons repris l’exploitation d’une partie du vaste terrain qui surplombe l’usine Givaudan, explique notre interlocuteur, patron du domaine des Pendus avec son fils David. Ce projet a pu se faire grâce à un échange de parcelles avec la famille Zeller, avant tout productrice de lait dans sa ferme des Grand-Bois», autrefois axée sur une agriculture mixte avec des animaux et des céréales. Les Sossauer sont, quant à eux, aujourd’hui centrés uniquement sur le vin.

Journée de vendanges sur le coteau de Vernier. MAGALI GIRARDIN

Forte déclivité

Avec ses trois nouveaux hectares de vignoble, le domaine des Pendus propose 21 bouteilles différentes, dont les trois seuls cépages lancés à partir de raisins verniolans: un pinot blanc, un pinot noir et une syrah. «Nous étions déjà bien fournis, il fallait vraiment de l’intérêt pour se lancer dans cette nouvelle aventure», commente Christian Sossauer. Le terrain est, il est vrai, particulièrement intéressant avec son sol caillouteux et son exposition favorable. Sa forte déclivité est aussi un atout «même si le travail de la vigne y est exigeant physiquement, confie le vigneron. Les machines passent difficilement et nous devons faire beaucoup de choses à la main.»

La mise en bouteille du millésime. MAGALI GIRARDIN

Le domaine des Pendus signe cette année son troisième millésime de coteau de Vernier, l’occasion de valoriser le terroir local, espère Michel Bürgisser, secrétaire général de la deuxième ville du canton: «Vernier, ce n’est pas qu’un milieu urbain. Cette production viticole permet de montrer une autre facette de la commune.» Des contacts avec les métiers de la terre que Vernier entend bien exploiter. «En collaboration avec nos partenaires vignerons, nous souhaitons proposer à la population des activités en lien avec la viticulture», précise le secrétaire général. Plusieurs idées, retardées par la pandémie, sont en gestation: visites avec dégustation pour les seniors, petits jobs pour les jeunes durant les vendanges et animations ludiques dans le cadre du parascolaire. «Les vins du coteau de Vernier vont également garnir les tables des événements communaux, promet Michel Bürgisser. Nous avons déjà passé commande au domaine. Le plaisir gustatif aussi est important.»

