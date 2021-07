Lutte en faveur du climat – La Ville de Genève veut planter 900 arbres l’hiver prochain Genève veut compenser les 308 arbres qui ont été abattus en un an, et planter le triple de spécimens.

Afin de répondre à l’urgence climatique, la Ville de Genève veut de planter 900 arbres l’hiver prochain. Cet objectif vise à compenser les 308 arbres qui ont dû être abattus en un an. Un tiers d’entre eux a été sinistré lors d’intempéries, dont le violent orage du 13 août 2020 (archives). KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Afin de répondre à l’urgence climatique, la Ville de Genève veut planter 900 arbres l’hiver prochain. Conformément à la nouvelle politique de plantation qui consiste à remplacer chaque sujet coupé par trois nouveaux spécimens, cet objectif vise à compenser les 308 arbres qui ont été abattus en un an.

Entre juin 2020 et fin mai 2021, le Service des espaces verts a dû procéder à l’évacuation ou à la coupe de 308 arbres isolés, a indiqué mardi le Département des finances, de l’environnement et du logement de la Ville de Genève. Sur ce nombre, 105 ont été sinistrés lors d’intempéries. Parmi les 203 arbres restants, 89 étaient morts, 59 dépérissants et 39 jugés dangereux.

Par ailleurs, 98 arbres ont dû être évacués ou abattus dans des zones boisées, dont 81 entre les parcs des Eaux-Vives et La Grange, principalement en raison de l’orage du 13 août 2020. Même si les zones boisées se régénèrent naturellement, un vaste projet de régénération des 1300 mètres carrés de cette hêtraie a été lancé.

Changement climatique

Les épisodes météorologiques de plus en plus violents et fréquents fragilisent le patrimoine arboré, souligne le département. En cause, le changement climatique, qui accélère aussi l’affaiblissement de certaines espèces et amplifie des maladies. L’urbanisation – réverbération des façades, imperméabilisation des sols, usages intensifs des parcs – pose également problème.

En charge de l’Environnement depuis 2020, le conseiller administratif Alfonso Gomez a fixé une nouvelle politique de plantation afin de lutter contre les îlots de chaleur. L’hiver dernier, la Ville de Genève a planté 533 spécimens, contre une moyenne de 150 à 200 précédemment. Quelque 40’000 arbres sont présents sur le territoire communal.

