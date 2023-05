Environnement urbain – La Ville de Genève va abattre dix arbres Pour des raisons de sécurité, des tilleuls et des platanes seront coupés sur les quais Gustave-Ador et du Mont-Blanc. Des arbres seront replantés. Emilien Ghidoni

Les tilleuls de la promenade du Mont-Blanc. LAURENT GUIRAUD

Les arbres genevois sont en bien mauvais état. En plus des végétaux du Jardin anglais, la Ville de Genève révèle ce vendredi que bon nombre de tilleuls et platanes du quai Gustave-Ador et du Quai du Mont-Blanc sont dans «un état mécanique général jugé «médiocre» à «mauvais». Dix d’entre eux devront ainsi être abattus.

Sur la rive droite, cinq tilleuls seront tronçonnés en urgence, pour des raisons de sécurité. Deux études ont prouvé qu’ils étaient infestés par des champignons. Le changement climatique et la pression urbaine ont aussi eu de lourdes conséquences sur leur santé. Ces défauts sont malheureusement irréversibles, selon la Ville. Ils seront abattus les 22 et 23 mai, avec l’accord de l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature.

Ces dix arbres seront replantés durant la prochaine saison de plantation, de novembre à avril. La Ville de Genève

Côté rive gauche, cinq platanes seront coupés pour des raisons de sécurité. Toujours selon la Ville, «ils présentent un nombre important de chancres et cavités qui fragilisent leur structure avec un risque de rupture subite de charpentières». Leur abattage aura lieu courant juin.

Les autorités municipales indiquent que ces dix arbres seront replantés durant la prochaine saison de plantation, de novembre à avril.

Emilien Ghidoni est journaliste stagiaire à la Tribune de Genève depuis août 2022. Il couvre en particulier la commune de Vernier. Il est titulaire d'un Master en journalisme et d'un Bachelor en relations internationales. Plus d'infos @emilien_ghidoni

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.