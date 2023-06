Prévention – La Ville de Genève part à la chasse aux perturbateurs endocriniens Le Département de la cohésion sociale publie un guide pour promouvoir les bons gestes à adopter facilement au quotidien. Lorraine Fasler

KEYSTONE

Dans les jouets, la cuisine, les meubles, les vêtements, les produits d’hygiène ou de nettoyage. Les perturbateurs endocriniens sont partout. Ces molécules miment, bloquent voire modifient l’action d’une hormone et perturbent le fonctionnement normal d’un organisme.

Leurs effets néfastes sont de plus en plus documentés par la communauté scientifique, en particulier concernant les enfants. «Il est fondamental d’agir, car ces perturbateurs endocriniens altèrent la croissance, les fonctions reproductives, l’humeur, la circulation sanguine ou encore le système nerveux. Chez les fœtus, c’est encore plus problématique!» annonce mardi en conférence de presse Christina Kitsos, conseillère administrative à la tête du Département de la cohésion sociale et de la solidarité. «Il y a encore trop de produits dangereux mais tout de même autorisés», ajoute-t-elle en regrettant le manque de cadre légal.

Pour permettre de limiter la présence des perturbateurs endocriniens dans les crèches, écoles et maisons de quartier, la Ville de Genève, en partenariat avec la Ville de Lausanne, publie un guide pratique à disposition des institutions de la petite enfance et des familles.

1 / 6

Quatre recommandations majeures

Parmi les différentes recommandations listées, citons les quatre principales: aérer et aspirer afin d’éviter l’accumulation des polluants, réduire le nombre de produits d’hygiène et d’entretien, laver la literie et les peluches avant la première utilisation, ainsi qu’éviter les plastiques. Il faut aussi prendre garde à ne pas les chauffer, soit en laissant des bouteilles au soleil soit en réchauffant des plastiques au micro-ondes.

L’environnement des jeunes enfants n’échappe pas aux perturbateurs endocriniens, à l’image du matériel de bricolage et des jouets. Ceux en bois (non peint) sont évidemment à préférer à ceux en plastique. Surtout entre 0 et 2 ans, période durant laquelle les enfants mettent beaucoup d’objets à la bouche.

Dans les crèches, dont le personnel recevra une formation spécifique, les jouets et le mobilier seront, si nécessaire, remplacés par d’autres solutions présentant moins de risques. Mais pas question de tout jeter dans la seconde. La transition sera graduelle, suivant le renouvellement du matériel cassé.

«Concernant le nettoyage des crèches, un appel d’offres est en cours et inclut les critères d’écoresponsabilité et de lutte contre les perturbateurs endocriniens», indique Pascale Lagane, cheffe du service de la petite enfance de la Ville de Genève.



Enfin, Christina Kitsos recommande aux parents de consulter l’application FRC Cosmétiques pour vérifier les produits d’hygiène ou de beauté. D’ailleurs, pour un maquillage de fête, il sera parfois préférable d’utiliser du maquillage pour adulte, davantage contrôlé que celui destiné aux enfants!

LORRAINE FASLER

Lausanne la pionnière Afficher plus En 2019, la Ville de Lausanne avait déjà mis sur pied une campagne de prévention concernant les perturbateurs endocriniens et les enfants en bas âge, portée par la conseillère municipale Natacha Litzistorf. Désormais Lausanne envisage de lancer un programme à destination des jeunes adultes, un public également vulnérable face à ces substances problématiques. Il y a un an, lorsque la Ville de Genève a souhaité parler du danger des perturbateurs endocriniens, elle s’est appuyée sur le travail entamé par Lausanne et l’a adapté à sa réalité. Un groupe d’experts, composé de représentants du CHUV, d’Unisanté, de ToxicFree Suisse, de la FRC et de l’Université de Lausanne, a validé la pertinence du projet scientifique. Lorraine Fasler

Lorraine Fasler est journaliste à la Tribune de Genève depuis 2018. Auparavant, elle a travaillé pour RTS info. Elle est titulaire d'un master de l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos @LorraineFasler

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.