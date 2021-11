Conférence controversée - La Ville de Genève ne veut pas d’Eric Zemmour

Alors qu’Eric Zemmour doit venir donner une conférence au bout du Léman le 24 novembre prochain en présence de l’avocat genevois Marc Bonnant, l’Exécutif de la Ville de Genève vient d’annoncer à la RTS qu’il juge que cette venue n’est pas opportune.

Cette annonce reste toutefois une position de principe puisque les autorités municipales n’ont pas la compétence d’interdire formellement le futur candidat à l’élection présidentielle française de venir à Genève. En revanche, la Ville confirme qu’elle ne mettra aucune salle communale à disposition du polémiste le 24 novembre.

La venue d’Eric Zemmour continue donc de faire réagir. Il y a une semaine, une pétition contre sa présence à Genève était lancée en ligne. Signée par 1564 personnes à ce jour, elle demande à l’État et la Ville «de prendre leurs responsabilités et d’agir selon les mêmes règles qui ont été appliquées pour la venue d’autres personnalités jugées polémiques, tels que Kémi Séba ou encore Dieudonné M’Bala M'Bala, qui ont tous deux été interdits de salle par le passé».



Reste désormais à savoir si les autorités cantonales prendront également position sur ce dossier sensible.