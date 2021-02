Logements pour sans-abri – La Ville de Genève enclenche son dispositif «grand froid» Face aux températures glaciales annoncées pour ces prochains jours, Genève va mettre 24 places supplémentaires à disposition des personnes qui n’ont pas de toit. Les centres d’hébergement ouvriront également leurs portes une heure plus tôt que d’habitude.

Vingt-quatre places supplémentaires seront à disposition à l’abri PC de Pâquis-Centre dès jeudi soir. (Photo d’illustration) KEYSTONE

Pour la deuxième fois de l’hiver, la Ville de Genève va activer son dispositif d’urgence «grand froid» destiné aux personnes qui n’ont pas de toit. En plus des 230 places existantes ailleurs, 24 places supplémentaires seront à disposition à l’abri PC de Pâquis-Centre dès jeudi soir.

La météo annonce des températures glaciales pour ces prochains jours. Le dispositif «grand froid» est activé lorsque les températures en journée sont équivalentes ou inférieures à zéro degré et qu’elles restent négatives la nuit pendant plusieurs jours, a rappelé mercredi le Département de la cohésion sociale et de la solidarité. S’y ajoute la sensation de froid liée au vent et à l’humidité.

Une heure plus tôt

En plus de l’ouverture de places supplémentaires, le dispositif implique une modification des horaires des centres d’hébergement. Ces structures ouvriront leurs portes à 18h15, soit une heure plus tôt que d’habitude.

Les lieux d’hébergement de la Ville de Genève et ceux de ses partenaires associatifs sont actuellement complets. D’où la nécessité de «s’adapter de manière rapide et efficace pour proposer un accueil d’urgence à toutes les personnes se trouvant sans-abri», estime la conseillère administrative Christina Kitsos.

ATS