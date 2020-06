Arbres prêts à tomber – La Ville de Genève doit sortir la tronçonneuse en urgence Vingt-neuf spécimens seront abattus pour des raisons de sécurité. On en replantera le triple. Christian Bernet

Image d’illustration. Photo: Laurent Guiraud. TDG

Les amoureux des arbres doivent parfois sortir la tronçonneuse. C’est le triste sort qui frappe Alfonso Gomez, tout frais élu à l’Exécutif de la Ville de Genève. L’écologiste a pris le Département des finances et s’est rajouté le Service des espaces verts, croyant peut-être à une promenade de santé. Et c’est dans les parcs, et non dans le budget, qu’il fait ses premières coupes, la mort dans l’âme. «J’ai fait campagne sur la défense des arbres, alors oui, cette annonce est difficile pour moi.»