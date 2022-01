Aménagement sportif – La Ville de Genève demande 14 millions pour un nouveau centre sportif Ce nouveau centre, dédié au tennis de table et au judo, sera situé sur la commune de Vernier.

Le Conseil administratif de la Ville de Genève veut 14 millions de francs pour un nouveau centre sportif destiné au tennis de table et au judo au Bois-des-Frères (illustration). KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Le Conseil administratif de la Ville de Genève veut 14 millions de francs pour construire un centre sportif destiné au tennis de table et au judo. Les crédits demandés au Conseil municipal financeront aussi les aménagements extérieurs et l’équipement des locaux.

Abo Urbanisme genevois La Ville s’active pour moderniser ses centres sportifs vieillissants Les parcelles sur lesquelles ce nouveau centre est prévu sont situées sur la commune de Vernier, a indiqué mercredi l’exécutif de la Ville de Genève. Occupées par les installations du centre sportif du Bois-des-Frères et par deux petits immeubles, elles ont fait l’objet d’une modification de zones et d’un plan localisé de quartier.

Le projet lauréat en 2015 du concours d’architecture organisé par la Ville de Genève va compléter ces installations sportives. Le nouvel équipement permettra d’organiser tous les entraînements du centre régional de tennis de table et de judo sur un seul site qui pourra aussi y accueillir des stages, des tournois et des compétitions nationales et internationales.

