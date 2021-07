Risque d’inondation – La ville de Berne se prépare contre les inondations La ville de Berne a entamé samedi après-midi des travaux préparatoires pour se protéger contre une crue de l’Aar. Il n’y a pour l’instant pas encore de danger, a souligné le centre de compétence protection et sauvetage de Berne dans un tweet samedi.

Vue du Palais fédéral à Berne et l’Aar. LMS

Des travaux sont en cours dans plusieurs zones de la ville. Les habitants sont priés de retirer tous les véhicules des zones concernées, et les routes d’accès seront fermées.

A Berne, le débit de l’Aar en fin d’après-midi était de 409 mètres cubes par seconde selon la carte des dangers naturels de l’administration cantonale, soit proche de la ligne des hautes eaux.

Dans l’Oberland aussi

La situation reste également tendue dans l’Oberland bernois. Le lac de Thoune n’est qu’à cinq centimètres de la limite de crue, le lac de Brienz à 41 centimètres et celui de Bienne à 75 centimètres

La police a déconseillé de séjourner à proximité de plans d’eau, notamment des lacs de Thoune et de Brienz, et de l’Aar. La route cantonale entre Gunten et Merligen, sur la rive droite du lac de Thoune, a été fermée vendredi soir en raison de la situation géologique instable.

Des précipitations et des orages sont à nouveau prévus pour samedi soir et la nuit de dimanche à lundi.

ATS

