Mobilité – La Ville cofinancera le tronçon carougeois de la Voie verte Le Conseil municipal a accepté un crédit de 12 millions de francs pour réaménager le quai du Cheval-Blanc en y améliorant la mobilité douce. Théo Allegrezza

La piste cyclable du quai du Cheval-Blanc, qui sera agrandie. Olivier Vogelsang / Tamedia

La Voie verte prend forme. Péniblement, mais sûrement. Après avoir lancé, en décembre, des études pour le tronçon entre le pont Hans Wilsdorf et le bois de la Bâtie, le Conseil municipal de la Ville de Genève a accepté un important crédit de douze millions de francs pour réaménager la partie reliant le «vieillissant» quai du Cheval-Blanc à celui des Vernets, en intégrant le passage sous le pont des Acacias.

La Voie verte prévoit de relier Annemasse à Saint-Genis-Pouilly. L’équivalent de 22 kilomètres à travers Genève accessibles à tous les moyens de locomotion non motorisés. Les premiers aménagements ont été inaugurés en 2018. C’est la partie carougeoise de cette «zone vélos et zone piétonne» qui a fait l’objet du vote de mercredi soir. Les barrières historiques qui bordent l’Arve seront restaurées et un belvédère aménagé. Le tronçon en question est relativement court: 700 mètres. En février 2019, le Conseil municipal carougeois avait accepté de participer aux travaux à hauteur de 6,3 millions de francs, comprenant une contribution de deux millions de francs de la Confédération.