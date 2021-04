Genève – La Ville annonce 47 millions de déficit Le Covid et la RFFA ont pesé sur les finances en 2020. Le Conseil administratif devra élaborer un plan de retour à l’équilibre. Théo Allegrezza

Le conseiller administratif de la Ville de Genève Alfonso Gomez, chargé des Finances. LUCIEN FORTUNATI

Les chiffres rouges sont là et ils ne devraient pas s’en aller de sitôt. Alors qu’elle s’était habituée à engranger les millions ces dernières années, la Ville de Genève a bouclé l’exercice 2020 avec un déficit de 47 millions de francs. «Les comptes sont marqués par les premiers effets de RFFA (ndlr: Réforme fiscale et de financement de l'AVS), conjugués à ceux d’une crise sanitaire sans précédent», a résumé mercredi le conseiller administratif Alfonso Gomez, chargé des Finances.

Ce déficit est plus important que celui inscrit dans le budget, évalué à 20 millions de francs. Il résulte de la différence entre les revenus (1,18 milliard de francs) et les charges (1,23 milliard), lesquelles s’avèrent plus élevées qu’escompté. Les rentrées liées à l’imposition des personnes physiques représentent désormais plus de la moitié du total des revenus municipaux. Ceci s’explique par la baisse, dans l’intervalle, de la part provenant de l’imposition des personnes morales (12% du montant global contre 15% en 2019).