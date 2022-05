Aménagements urbains à Genève – La Ville aime les chiens en liberté et bâtit pour eux des zones clôturées Les espaces canins se développent dans les parcs publics. Trois nouvelles adresses sont en phase de réalisation. Visite. Thierry Mertenat

Le 9 mai 2022. Le parc Geisendorf se prépare à la mise en service de son premier espace entièrement dévolu aux chiens. LAURENT GUIRAUD

Un chantier comme on en voit rarement. Il est à bout touchant et mérite la visite. Rive droite, parc Geisendorf, dans sa partie supérieure, quand on revient sur la rue Liotard. Deux ouvriers s’activent à tracer au sol des cheminements, aussi élégants dans le rendu visuel que ceux que l’on emprunte au bois de la Bâtie. Même matière, même surface, de l’argilo-calcaire, couleur beige.