L’éditorial - La Ville a des ambitions. En a-t-elle les moyens?

D’un côté, il y a l’ambition. Celle du Conseil administratif de municipaliser la petite enfance afin d’en «revaloriser les métiers», exercés à 90% par des femmes, et d’insister sur la mission de service public que représente l’éducation des tout-petits. De l’autre, il y a les moyens. En 2022, et pour la troisième année consécutive, le budget de la Ville de Genève sera déficitaire de plusieurs dizaines de millions de francs.

L’ambition; les moyens. De ces deux mots, la langue française a tiré un court proverbe: avoir les moyens de ses ambitions. Le Conseil administratif les a-t-il? Quelques heures seulement après avoir annoncé le lancement d’une municipalisation par étapes des futures crèches, l’Exécutif dévoilait un projet de budget déficitaire de 41 millions de francs, qui n’assure pas à son personnel le versement de ses annuités en 2022. Curieux timing.

Détail piquant: pour pouvoir appliquer cette économie également aux employés de la petite enfance, il a fallu que l’actuelle convention collective de travail (CCT) soit dénoncée. Elle avait le tort de garantir, quoi qu’il arrive, le versement des mécanismes salariaux. Cette même CCT dont on comprend, au regard de la volonté de réforme de la Ville, que ses modalités mériteraient d’être «revalorisées».

Alors bien sûr, le projet de la magistrate Christina Kitsos ne commencera à déployer ses effets qu’en 2023. Il se matérialisera par des hausses budgétaires raisonnables, année après année. L’espoir est que la conjoncture s’améliore rapidement – et les rentrées fiscales avec. Mais quel signal la Ville envoie-t-elle aux 2000 personnes qui travaillent aujourd’hui dans la petite enfance? Elles ne seront pas municipalisées, du moins pas avant 2028. Et, dans un futur bien plus proche, elles devront sans doute faire sans leur annuité.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.