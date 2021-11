Au Grand-Saconnex – La Villa Sarasin pourrait accueillir le futur musée de la BD Le Canton, l’association pour la création d’un musée de la bande dessinée et Le Grand-Saconnex travaillent au projet de ce lieu emblématique de l’origine genevoise de cet art. ATS

La Villa Sarasin a été sélectionnée à la suite d’une évaluation de différents sites genevois. MAGALI GIRARDIN

Un musée de la bande dessinée pourrait voir le jour sur le territoire genevois. Le Canton de Genève, l’Association pour un Musée de la bande dessinée (AMBDI) et Le Grand-Saconnex travaillent à sa création. La Villa Sarasin est pressentie pour l’accueillir. Sous l’impulsion du canton, un groupe de travail a été formé afin de mener une réflexion sur la création d’un lieu dédié au neuvième art. L’AMBDI, créée début 2019, a entériné le choix de la Villa Sarasin comme le lieu privilégié pour accueillir le futur musée, après avoir évalué différents sites et réalisé une étude de faisabilité, indiquent le canton et la commune du Grand-Saconnex lundi dans un communiqué.

Située au cœur d’axes de mobilité forts et directement reliée au centre de Genève, la Villa Sarasin permettra de faire rayonner cette institution bien au-delà des frontières cantonales. La place de la culture sera renforcée sur la Rive droite, créant une nouvelle circulation des publics. «Je suis convaincu par l’extraordinaire potentiel de ce musée en matière d’accès à la culture pour le plus grand nombre et de renforcement du lien social, notamment entre générations», complète Thierry Apothéloz, conseiller d’État.

Le patrimoine Rodolphe Töpffer

«La bande dessinée est née à Genève au XIXe siècle. Deux cents ans plus tard, elle a séduit le monde entier. Il est temps de lui donner un toit dans son lieu d’origine», précise le dessinateur genevois Zep, président de l’AMBDI. Ce projet est une occasion sans précédent de mettre en valeur le patrimoine genevois de Rodolphe Töpffer. Mais aussi de soutenir le terrain artistique local émergeant et confirmé, ainsi que de développer des activités autour de ce médium artistique.

S’inscrivant dans la politique cantonale du livre, la proposition ajoute une pierre au dispositif déjà existant: distinctions telles que les Prix Töpffer et le Prix BD Zoom, ainsi que filières de formation dédiées à la Haute École d’art et de design et à l’École supérieure de bande dessinée. Et le canton de rappeler que le neuvième art, associé à l’illustration et à l’affiche genevoise, est inscrit en tant que tradition vivante dans la liste du patrimoine culturel immatériel suisse selon la Convention de l’Unesco.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.