Décryptage – La Villa Bernasconi renaît avec Vanessa Billy L’artiste d’origine genevoise présente dès le 4 septembre l’exposition «Redevenir» dans un espace d’art lancéen rénové et agrandi. Pascale Zimmermann

«Centuries», de l’artiste d’origine genevoise Vanessa Billy, est exposé à la Villa Bernasconi. La sculpture datant de 2016 fait partie de la collection de la Confédération suisse (Office fédéral de la culture, Berne). Jacopo Menzani

On dirait une dépouille calcinée dans les ruines de Pompéi. Plus tragique encore peut-être, ce corps est celui d’une femme enceinte qui adopte pour l’éternité une posture contre nature. Ses paupières sont closes sur une souffrance. Ou un secret: celui de la vie qu’elle porte. Car étrangement, ce ne sont ni la tristesse ni l’angoisse qui se dégagent de cette sculpture de Vanessa Billy, mais la paix.

Pour fêter sa réouverture après deux ans de travaux et son extension en sous-sol sur une vaste salle d’exposition, la Villa Bernasconi installe de la cave au grenier l’artiste d’origine genevoise avec une exposition intitulée «Redevenir». Centrée sur le corps et son rapport à la matière, cette installation fait écho à celle, presque simultanée, du Centre d’art Pasquart de Bienne, «We Become», davantage axée sur la machine et l’emprise de l’homme sur son environnement.