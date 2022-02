Hommage à Juan Martin Del Potro – La vie rêvée du géant de cristal L’ancien No 1 mondial et septuple vainqueur en Grand Chelem, Juan Martin del Potro, a fait ses adieux au tennis cette semaine à Buenos Aires. Hommage uchronique. Mathieu Aeschmann

Le regard rougi par la tristesse, Juan Martin del Potro a raccroché sa raquette, contraint et forcé. imago images/ZUMA Wire

Juan Martin del Potro a versé ses dernières larmes de tennisman, mardi soir, dans la ferveur nostalgique d’un Central Guillermo Villas qui chantait pour retarder l’échéance. Le «gentil géant» a tenté de dissimuler ses yeux rouges, soufflé une dernière fois sur son grip. Mais le cœur n’y était plus. Alors que le «Big Three» continue de repousser la retraite et la logique, son plus grand rival, celui qui aura arbitré sa course aux records durant douze ans, a choisi de quitter l’arène.