Les dessous d’un génie – La vie intime de Richard Wagner enfin dévoilée par ses écrits Publié en Allemagne en 1975 et désormais traduit, «Le Carnet brun» met à nu les tourments amoureux et les cogitations d’une figure prodigieuse et controversée. Rocco Zacheo

Le compositeur allemand Richard Wagner au travail, dans une image qui remonte à environ 1875. GETTY IMAGES

On dit son nom et, comme pour aucun autre compositeur dans l’histoire de la musique, on y associe à égale mesure un génie débordant et des controverses telluriques, générées par sa vie privée et par ses convictions politiques. Dans la culture allemande et mondiale tout court, Richard Wagner (1813-1883) demeure un monument imposant aux ébréchures béantes. Depuis toujours, on pointe chez lui les élans visionnaires qui ont transcendé l’art de l’opéra. Mais on relève aussi les grandes tares, son nationalisme exacerbé, son pangermanisme outrancier, par exemple, qui le poussera jusqu’à écrire un «Chant impérial» au lendemain de la victoire prussienne de 1871 sur la France. Contribution qu’il espéra en vain voir se muer en hymne du nouveau Reich. Bien pire, son antisémitisme, déployé notamment dans son pamphlet «Le Judaïsme dans la musique», demeure aujourd’hui encore une tache préjudiciable pour une partie notable des mélomanes.