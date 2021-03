Le syndicat Syna et les autres syndicats réunis au sein de la CGAS ont adressé mercredi 24 février 2021 une lettre ouverte signée, pour le moment, par environ 5000 personnes, à Monsieur Mauro Poggia, chef du Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé, intitulée: «Stop au harcèlement des personnes au chômage.»

Cette lettre-pétition préparée par le SIT appelle l’État à lever, durant cette période de pandémie du coronavirus, les mesures de répression et de coercition instituées contre les personnes au chômage. Les signataires demandent précisément la fin de l’obligation de rechercher un emploi pour les sans-emploi des branches fermées, la suppression des suspensions et pénalités au motif de recherches d’emploi insuffisantes ou remises en retard, la prolongation immédiate de 6 mois de la durée des indemnités et des délais-cadres pour toutes les personnes au chômage.

Ils demandent, en définitive, que, durant cette période de fermeture de pans entiers de l’économie frappée par le Covid-19, l’assurance chômage et les services qui s’occupent des sans-emploi deviennent des instruments au service de la population et cessent d’enfoncer les personnes concernées.

Ces propositions de bon sens sont un chemin de l’intelligence et de la raison que les autorités étatiques ne peuvent pas et ne doivent pas refuser de prendre si, avant l’économie, elles ont à cœur l’humain, sa vie, sa dignité, son bien-être et la stabilité de la société durant cette période où la solidarité doit être de mise, notamment envers les couches les plus affaiblies par un système économique néolibéral générateur d’inégalités graves.

Quand on sait qu’en janvier dernier une personne sans emploi désespérée a tué une conseillère de Pôle Emploi en France voisine, on peut se dire que les syndicats, les organisations et toutes les personnes signataires de cette lettre-pétition essaient d’aider notre société à prévenir ce type de drame regrettable. Monsieur Poggia et ses services doivent rapidement les entendre. La vie humaine avant l’économie!