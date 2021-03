Bistrots – «La vie est triste sans notre métier» Trois restaurateurs genevois reviennent sur une année extrêmement difficile, entre la spirale des fermetures à répétition et l’impression d’avoir été mis au ban de la société. Georges Cabrera

Lundi 22 mars. Cette date marquera-t-elle le début de la fin du calvaire que vivent les restaurateurs genevois depuis plus d’un an maintenant? Le Conseil fédéral doit rendre public vendredi d’éventuels nouveaux assouplissements, dont une potentielle réouverture des terrasses. Le chef étoilé genevois Philippe Chevrier, Lucie Bornet, nouvelle copropriétaire du Birdie, et Julien Bernard, patron de l’historique Café Babel, ont accepté de se confier longuement. Des témoignages authentiques de professionnels qui ne cachent pas la colère qui les saisit parfois. Ce qu’ils veulent plus que tout, c’est pouvoir reprendre le travail et rouvrir leurs établissements. Tout simplement.