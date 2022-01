Exposition de photographies – La vie en Syrie avant la guerre

Abo Sortie littéraire Quand un président rencontre un rocker, qu’est-ce qu’ils se racontent?

Avec «Born in the USA», Bruce Springsteen, chanteur blanc, et Barack Obama, ex-président noir, racontent en un dialogue très intime et imagé leur Rêve américain, entre espérances et effondrements. Ce livre très inédit est ainsi une belle manière de leçon d’histoire et d’amitié.