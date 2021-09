Solutions – La vie du plastique s’explique en images Une bande dessinée destinée aux élèves vous dit tout sur la valorisation et la réduction de ce type de déchets. Xavier Lafargue

La couverture de «Parole de plastique», conçu par l’association Tricrochet, basée à Lancy. Le vernissage du livre aura lieu ce samedi 4 septembre aux Bastions, lors du Festival Alternatiba. DR

C’est l’histoire d’une petite bouteille d’eau. Elle est devenue l’héroïne d’une bande dessinée destinée avant tout aux élèves genevois, mais pas seulement. Avec «Parole de plastique», l’association Tricrochet, basée au Grand-Lancy, veut sensibiliser très largement le public «afin de réduire notre consommation de matières plastiques et valoriser celles qui peuvent l’être, explique sa responsable, Lina Sandoval. Et pour cela, il faut d’abord comprendre où finit ce type de déchets et quels sont ses effets.»