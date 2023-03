Nouvelle offre – La vie du livre vous intéresse? Inscrivez-vous à notre newsletter La «Tribune de Genève» vous propose un rendez-vous chaque vendredi. Sophie Davaris

La «Tribune des livres» sera lancée ce vendredi, à un rythme hebdomadaire. PATRICK GILLIERON LOPRENO

Chère lectrice, cher lecteur, si vous aimez les livres et vivez à Genève ou dans les environs, cette offre devrait vous intéresser: la Julie lance ce vendredi une nouvelle newsletter, la «Tribune des livres».

Nous vous proposons d’explorer chaque semaine l’actualité du livre, par le biais de portraits ou d’interviews d’auteurs, de critiques d’ouvrages, d’enquêtes sur la vie de l’édition, de librairies et de bibliothèques de la place.

Le paysage à explorer est vaste. Toutes sortes de livres nous intéressent a priori: les romans, les essais, les polars, les bandes dessinées, mangas et romans graphiques, les beaux livres, mais aussi les guides de voyage, les livres de cuisine, les ouvrages de jardinage ou de développement personnel s’ils valent le détour.

Libraires bienvenus

Nous invitons les libraires genevois à participer à cette aventure, en nous faisant part, chaque semaine, de trois coups de cœur de lecture. Ils vous parleront à tour de rôle de trois livres qu’ils ont aimés – récents ou non – et qu’ils vous recommandent de lire. C’est Claire Renaud, responsable de la galerie-librairie l’Atmosphère, située au début de la rue Saint-Léger, qui inaugure cette chronique.

Le lien ci-dessous vous permettra de vous inscrire gratuitement à la «Tribune des livres» et de la recevoir le vendredi dans votre messagerie, que vous soyez abonné ou non à notre journal. Une fois inscrit, n’hésitez pas à nous faire part des livres qui vous ont plu et de toute autre information que vous aimeriez voir traiter par notre équipe.

Sophie Davaris est rédactrice en chef adjointe de la Tribune de Genève où elle travaille depuis 2000. Diplômée de Sciences-Po Paris et de l’Institut de hautes études internationales de Genève, elle s'intéresse particulièrement aux domaines de la médecine et de la santé publique. Plus d'infos

