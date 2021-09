Un documentaire sur Schumacher – La vie de Schumi, c’est sur Netflix et à fond la gomme! Michael Schumacher n’est plus reparu depuis le 29 décembre 2013. Sur Netflix, un documentaire très attendu retrace la vie pétaradante du septuple champion du monde de Formule 1, sans rien trahir de son état de santé. Jean Ammann

Lors du documentaire, on revoit notamment Michael Schumacher, avec sa Ferrari F310, lors du Grand Prix du Canada en 1996. GETTY IMAGES

Les visites ne sont pas admises: nous restons donc sur le pas de la porte et nous sommes réduits à un effort d’imagination. Nous nous demandons à quoi peut bien ressembler, aujourd’hui, presque huit ans après l’accident, Michael Schumacher…

Le 29 décembre 2013, à Méribel, le septuple champion du monde de Formule 1, alors âgé de 44 ans, était victime d’un traumatisme crânien tellement sévère que, contrairement au monstre du Loch Ness, il n’est jamais reparu.

Dans un documentaire simplement titré Schumacher, diffusé depuis ce mercredi sur Netflix, les réalisateurs Hans-Bruno Kammertöns, Vanessa Nöcker et Michael Wech retracent la vie de Michael Schumacher dans un hommage qui parle beaucoup du passé et très peu du présent. En cela, l’exercice ressemble fort à une nécrologie. On y découvre l’enfance d’un prodige, pilote désargenté de karting, et on suit ce prodige jusqu’aux podiums de Formule 1, jusqu’au sacre mondial, répété encore et encore. On y croise Damon Hill, Mika Häkkinen, David Coulthard, des rivaux admiratifs, quoique souvent vaincus. On feuillette, sous le regard omniprésent de Corinna, l’épouse et la gardienne du temple, l’album intime d’une famille jadis heureuse que le destin a frappé. Mais «le destin est imprévisible», comme dit Jean Todt, l’ancien directeur de l’écurie Ferrari et ami du champion.