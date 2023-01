Cybersécurité en Suisse – La vidéosurveillance à l’armée présente des failles de sécurité Un rapport d’enquête interne, dévoilé lundi, du Département fédéral de la défense alerte sur la protection des images et des données personnelles.

La base militaire de Thoune est le plus grand site d’armement en Suisse et a fêté ses 200 ans le 17 août 2019. KEYSTONE/Peter Klaunzer

La vidéosurveillance de l’armée présente des lacunes en termes de sécurité, indique un rapport d’enquête interne du Département de la défense. La protection des données pose également problème.

Les conclusions du rapport d’audit interne sur les technologies de l’information du Département fédéral de la défense (DDPS) ont été rapportées lundi par radio SRF. L’agence Keystone-ATS en a obtenu une copie.

Une solution: agir

Le contrôle par sondages des caméras, notamment sur les places d’armes, les centres logistiques et les bâtiments administratifs de l’armée, a révélé que les documents de sécurité informatique étaient pour la plupart inexistants ou insuffisants.

Ceux-ci sont ainsi trop peu protégés contre les pirates. De plus, les caméras vidéo ne sont pas à la pointe de la technique et ont plus de dix ans. La protection des données est aussi pointée du doigt.

Selon l’audit, l’armée doit donc agir. Des recommandations qui devront être mises en œuvre d’ici fin 2023 y sont émises.

ATS

