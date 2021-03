Triomphe de la Nouvelle-Zélande – La victoire des Kiwis a de quoi inspirer les marins suisses Les hommes en noir ont terrassé Luna Rossa et remporté la 36e Coupe de l’America avec un monocoque révolutionnaire. Cette édition a dépassé les attentes et pourrait bien susciter des envies de retour d’Alinghi. Grégoire Surdez

Peter Burling soulève la coupe devant une foule aux anges. AFP

Une foule compacte. Tout un pays uni dans l’allégresse. Des chopes qui s’entrechoquent. Des drapeaux qui s’agitent. Et surtout, pas de masque. Des sourires francs, des visages grimés aux couleurs de la Nouvelle-Zélande. Ce monde-là existe encore. Sous nos pieds, très loin, il a vibré de bonheur lorsqu’un bateau noir et rouge – ou était-ce un avion? – a coupé la ligne d’arrivée dans la baie d’Hauraki. C’est dans ce théâtre des rêves d’un peuple fou de voile que les Kiwis ont remporté (7 victoires à 3) la 36e édition de la Coupe de l’America. Là où, en 2003, Alinghi avait provoqué un choc qui avait tout d’un deuil national en mettant la main sur le plus vieux trophée sportif du monde.