Les légendes genevoises (1/5) – À Veyrier, la Fontaine de César glougloute de souvenirs Le grand Jules s’y serait abreuvé, l’armée du roi Hérode y apparaîtrait, mais le plus passionnant est ailleurs. Eric Budry

La source, située dans la commune française d’Étrembières, alimente depuis longtemps des récits difficilement vérifiables. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Il en est des lieux comme des époques, certains et certaines sont plus propices à la naissance de légendes et d’histoires fantastiques. C’est le cas de la Fontaine de César, aimable de jour et un peu inquiétante la nuit venue, que l’on trouve en contrebas de la douane de Veyrier, à l’extrémité du chemin des Pralets. Celle qu’on appelle également la Fontaine des Romains est une cumularde: côté récit historique invérifiable, il y a cette croyance que Jules César aurait bu de son eau en l’an 58 avant Jésus Christ; côté histoires qui font peur, on trouve cette rumeur d’apparitions de la chasse du roi Hérode certaines nuits de Noël pour s’emparer des âmes impures, lui-même poursuivant sa tête tranchée.