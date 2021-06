Prix SSA de l’humour 2021 – La verve de Thomas Wiesel fait mouche La Société suisse des auteurs salue la causticité du franc-tireur vaudois. Et encourage les carrières naissantes de Capucine Lhemanne et Bruno Peki. Patrizia Rodio

Thomas Wiesel, Prix SSA de l’humour 2021 LAURA GILLI

Dégaine tranquille, look inoffensif, lunettes sur le nez et ton monocorde. Sur scène, Thomas Wiesel ne trompe pas son monde très longtemps. Avec la précision tout helvétique du bon mot casé au bon endroit, c’est en phrases simples débitées nonchalamment qu’il dégoupille des grenades qui font mouche à chaque tir. Ce qu’il aime? Arroser les «méchants» et se moquer des puissants. Cela lui a déjà valu quelques déboires (dont une pluie d’insultes sur les réseaux sociaux après des critiques contre l’UDC ou le président turc Erdogan). Mais il s’en remet à chaque fois, grâce à la reconnaissance que lui offrent depuis longtemps ses pairs, le public et les médias. Un succès complété aujourd’hui par le Prix SSA de l’humour 2021, unique en Suisse et doté de 10’000 francs. Il lui sera décerné ce mardi à Morges.