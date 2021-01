Reportage – La verrue des Pâquis remplacée par un immeuble flambant neuf Moteur de ce renouveau, les Établissements publics pour l’intégration accueilleront dès février des personnes souffrant de troubles psychiques. Laurence Bezaguet Grobet

La Résidence 21 est une aubaine pour les nouveaux venus qui bénéficieront de conditions d’hébergement adaptées dans un contexte urbain, l’immeuble étant facile d’accès et proche des commerces. Irina Popa La directrice générale de l’EPI, Mme Magali Ginet Babel. Irina Popa L’une des 32 places d’hébergement pour des personnes souffrant de handicap psychique de l’EPI. Irina Popa 1 / 3

Quelque 32 places d’hébergement pour des personnes souffrant de handicap psychique, ainsi que 12 places d’accueil dans un centre de jour: voilà ce que propose la toute nouvelle structure des Établissements publics pour l’intégration (EPI) aux Pâquis. Une très bonne nouvelle alors que les problèmes psychiques se développent à Genève et encore plus avec la déferlante du coronavirus.

Autre satisfaction: la Résidence 21 – c’est son nom – s’installe à l’angle du 12, rue des Alpes et de la rue de Berne 21. Dans cet ancien bâtiment longtemps surnommé «verrue des Pâquis»! «Après deux ans de travaux et un investissement de plus de dix millions de francs accordé par un généreux donateur, ce lieu flambant neuf ouvrira ses portes le 1er février», indique Serge Bednarczyk, président du conseil d’administration des EPI. Il nous a fait visiter les lieux en primeur avec Magali Ginet Babel, directrice générale de cette institution.