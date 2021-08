Écornement d’un mythe – La vérité sur Nostradamus Dans une biographie très fouillée, une historienne démêle le vrai du faux sur l’auteur des fameuses «Prophéties». Nicolas Poinsot

Nostradamus était à la fois astrologue, devin, auteur de prophéties mais aussi apothicaire et médecin, même s’il est probable qu’il n’ait jamais décroché son doctorat en médecine. ullstein bild /Getty Images

Regardé comme l’un des plus grands voyants de l’histoire, cité à chaque tragédie majeure comme s’il avait tout anticipé des siècles à l’avance, Michel de Nostredame, alias Nostradamus, n’est pourtant pas à la hauteur de sa légende.

Cancre en astrologie, pronostiqueur presque toujours à côté de la plaque, businessman de la bonne aventure, abusant de la bouteille et des pratiques divinatoires de bazar, ce natif de la Provence est d’abord le produit de son époque troublée, où petites gens et grands de ce monde cherchaient tous à voir plus clair dans leur avenir.