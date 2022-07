Vendredi soir au Montreux Jazz – La venue de Johnny Depp est «sexiste et antiféministe» La Grève féministe Vaud a condamné le passage de la star au festival. Malgré l’indignation, le collectif ne prévoit pas de manifestation. Caroline Rieder

Johnny Depp en juin au Blues Festival d’Helsinki. KEYSTONE

La venue de Johnny Depp à Montreux n’est pas du goût de tout le monde. La star planétaire arrive vendredi soir en invité spécial de Jeff Beck. Le duo n’est d’ailleurs pas si loin de Montreux, puisqu’il joue ce jeudi 14 juillet à Guitares en scène, à Saint-Julien-en-Genevois.



Johnny Depp sort à peine d’un procès âpre et ultramédiatisé avec son ex-compagne Amber Heard aux États-Unis. Leur vie de couple a été scrutée de fond en comble, avec son lot de détails indiscrets et parfois scabreux. Accusant la star de «Pirates des Caraïbes» de violences conjugales et sexuelles, l’actrice américaine a perdu ce procès en diffamation contre son ex-époux. Au final, Johnny Depp recevra 15 millions de dollars de dommages et intérêts, Amber Heard 2 millions.

Invitation «sexiste et antiféministe»

«C’est opportuniste, sexiste et antiféministe d’inviter Johnny Depp quasi au lendemain de l’affaire judiciaire. Il y a une rupture de confiance vis-à-vis du MJF. On regrette aussi un retour en arrière, au sein de l’opinion publique, sur les violences conjugales», écrivait le collectif. «Sa présence est un signal scandaleux envers toutes les victimes de violences traînées dans la boue et réduites au silence», avait aussi réagi la Grève féministe Fribourg. Interrogée, la section vaudoise du collectif ne prévoit toutefois pas de manifestation vendredi soir.

Également sollicitée par Keystone-ATS, la police vaudoise dit rester «attentive» à ce concert, sans pour autant prévoir un dispositif sécuritaire particulier, ce qui reste de toute manière de la responsabilité privée du MJF. Au détour d’une question posée sur ce sujet, Mathieu Jaton, le patron du MJF, a simplement répliqué que Montreux a «déjà eu des gigastars, que ce soit Prince ou Stevie Wonder: la gestion des fans on connaît».

Il n’en reste que moins que le duo Beck-Depp jouera à guichets fermés ce vendredi à Montreux.

Un album sort ce vendredi

Le retour du guitariste anglais Jeff Beck est attendu à Montreux depuis treize ans. KEYSTONE

La paire se connaît bien depuis qu’elle s’est rencontrée en 2016, se liant d’amitié autour «de voitures et de guitares». Les artistes ont déjà travaillé ensemble en 2020 pour une reprise électrique du morceau de John Lennon «Isolation». Une collaboration et une entente qui prend désormais la forme d’un album studio, qui sort également ce vendredi.

Retrouvailles

Ce n’est pas la première fois que Johnny Depp joue à Montreux. Il s’était produit lors de l’édition 2018 au sein des Hollywood Vampires, aux côtés d’Alice Cooper, Joe Perry et Tommy Henriksen. L’acteur prévoit d’ailleurs une tournée musicale en 2023 avec cette formation, avec laquelle il a déjà enregistré et tourné pendant plus d’une décennie.

Quant à Jeff Beck, son retour sur les bords du Léman était attendu depuis treize ans. Ex-membre des Yardbirds, le Britannique a été cité par le magazine «Rolling Stone» parmi les cinq meilleurs guitaristes de tous les temps. Collaborateur des plus grands – Mick Jagger, Stevie Wonder, Herbie Hancock, Kate Bush, etc. -, il a été intronisé deux fois au «Rock & Roll Hall of Fame».

