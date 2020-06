Le Metropolitan Opera de New York ne reprendra que fin décembre

Le Metropolitan Opera de New York a annoncé lundi que sa saison 2020-21 ne démarrerait que le 31 décembre, trois mois plus tard que prévu, pour cause de pandémie, et étudie la possibilité de raccourcir certaines représentations. «Il n'est pas possible de revenir dans un opéra en septembre alors que la distanciation sociale reste en vigueur», a précisé le manager général de l'opéra.

Pour compenser une partie des dates annulées, le Met a aussi inséré dans son nouveau calendrier des représentations supplémentaires en février. L'opéra de New York a par ailleurs avancé l'heure du lever de rideau «à chaque fois que possible» et «étudie la réduction de la durée de certaines représentations».