La pression monte. Face à la propagation de la variole du singe, l’OMS, dont les experts sont réunis à huis clos depuis ce jeudi à Genève, cherche à évaluer si ce virus représente une «urgence de santé publique de portée internationale». C’est-à-dire le plus haut niveau d’alerte émis par l’agence sanitaire des Nations Unies, qui ne s’applique actuellement qu’au Covid-19 et à la polio.

«La situation nécessite une réponse coordonnée», a affirmé la semaine dernière le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour qui «cette épidémie mondiale est inhabituelle et préoccupante». Si l’urgence sanitaire est déclarée, le comité sera également chargé de faire des recommandations «sur la manière de mieux prévenir et réduire la propagation de la maladie et de gérer la réponse de santé publique mondiale». Le verdict de l’OMS, critiquée pour ses retards à l’allumage au début de la pandémie de coronavirus, est attendu au plus tôt ce vendredi.