La soif de l’or bleu – La vallée où coulent les hydrodollars fait plier le canton Six communes valaisannes récupéreront près de 20 millions de francs de redevances hydrauliques que l’État voulait conserver. Julien Wicky

Au Valais, la majorité des concessions des barrages arrivent bientôt à échéance. Anthony Anex/Keystone

C’est une certitude, la plus grande bataille valaisanne du XXIe siècle tournera autour de sa plus précieuse ressource: son eau. Dans le Vieux-Pays, le précieux liquide n’a jamais aussi bien porté son nom d’or bleu. Car bientôt la majorité des concessions des barrages arriveront à échéance et les montants en jeu sont gigantesques. Le Valais a certes prévu une loi pour mieux gérer ces enjeux colossaux se chiffrant en centaines de millions (lire encadré), mais une récente bataille vient démontrer les appétits que des montants bien moindres génèrent.