Canton de Vaud - La Vallée monte les tours face à l’afflux des motards

Trafic routier – La Vallée monte les tours face à l’afflux des motards Les habitants se plaignent d’une hausse sans précédent des deux-roues. Moteurs rugissants, courses dans les cols, rodéos routiers: les Combiers dénoncent le bruit et les comportements à risque. Erwan Le Bec

La sortie du confinement coïncide avec une hausse de 20% des nouveaux permis et de 17% des nouvelles immatriculations. Sur les routes des cols de la Vallée, qui viennent d’être refaites, les riverains n’en peuvent plus. Christian Brun

Marie-Charlotte* est du genre à avoir de la suite dans les idées. Alors, un soir de juillet, entre son chalet du Pont et L’Isle, elle s’est amusée à compter les véhicules croisés sur la route.

«Cent cinq motos en moins de quinze minutes, plus une course entre une Lamborghini et une Ferrari. Je me suis même fait dépasser par deux motos qui m’ont fait planter sur les freins. Ce n’est plus possible! Nos vies sont en danger.»

Plus loin, au pied du Mollendruz, un autre habitant a compté 1200 passages de motos en un après-midi. Sonomètre en main, il a noté des dizaines de pointes à 90 décibels, dont une quelques secondes après le passage d’une patrouille de gendarmes.