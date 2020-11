Lettre du jour – La valeur de ma coiffeuse Courrier des lecteurs

Enrico Gastaldello

Grand-Lancy, 9 novembre

Le bénéfice social et écologique d’un travail devrait être pris en compte dans le calcul des salaires et dans l’estime que la société leur accorde. Dans une étude menée en Angleterre, les chercheurs ont calculé la valeur de six métiers, en prenant en compte leur rendement pour l’économie, la société et l’environnement. Il en ressort que ce sont les métiers dits féminins qui mériteraient une meilleure appréciation. Cette intervention que j’avais faite en 2010 quand j’étais membre du parlement fédéral est toujours d’actualité.

Prenons des exemples: les banquiers, s’ils génèrent des places de travail, coûtent plus qu’ils ne rapportent. Comme on a pu le constater après la crise bancaire de 2008, les banquiers les mieux payés ont investi «à la folie» et créé des coûts gigantesques pour la collectivité. Perte sèche: pour chaque franc touché par ces salariés de haut niveau, l’État a payé 12 francs supplémentaires pour éviter que l’économie ne s’écroule. C’était en 2010.

Aujourd’hui en 2020, que fait le Conseil d’État? Il ferme les petits commerces prétendument non indispensables pour ne permettre qu’aux grandes chaînes d’alimentation et de bricolage – éventuellement aux fleuristes – de rester ouvertes. Les salons de coiffure par contre, qui ont pourtant tous pris des mesures de protection, ont dû fermer.

Or ma coiffeuse, qui gagne à peine 4000 francs, a plus de valeur à mes yeux que mon banquier. Qui dit coiffure ratée dit déprime garantie, éventuellement séances chez le psy et coûts pour la caisse maladie! De quoi défriser notre Conseil d’État et le pousser, demain, à voler enfin au secours des personnes à petit revenu, qu’elles soient indépendantes ou salariées, en leur permettant juste de travailler?

Qu’en est-il du personnel soignant, également grand perdant de cette période de pandémie? […] L’État a néanmoins l’argent pour envoyer des contrôleurs établissant des rapports lénifiants aux EMS, alors que le personnel au front manque et qu’elles et ils n’en peuvent plus d’être au front 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Revenez aux réalités, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers d’État, et aidez-nous à tenir!

Maria Bernasconi, présidente des EMS de Lancy et ancienne conseillère nationale