Éditorial – La vague qui ne peut retomber Mardi 14 juin s’organisait, dans toute la Suisse, la cinquième Grève féministe. Un événement qui se pérennise pour des luttes qui demeurent. Léa Frischknecht

La date est désormais inscrite au calendrier. Le 14 juin, c’est Grève féministe. Souvenez-vous: vingt-huit ans après la toute première manifestation de 1991, le 14 juin 2019 a été une journée historique. Les milliers et milliers de personnes dans les rues ont inspiré la fameuse expression de «la vague violette». Soudainement, la Suisse découvrait son potentiel de lutte et d’unification autour des questions d’égalité, de droits des femmes et des violences subies par celles-ci.

Abo Grève des femmes 2022 À Genève, le féminisme dans les rues, les parcs et les temples Qu’en est-il aujourd’hui? Avec près de 4000 participantes, le 14 juin 2022 n’a pas rassemblé la foule de 2019. Même constat en 2021 et en 2020. Car l’exceptionnel tient de sa rareté. Et qu’en devenant une manifestation annuelle, la Grève féministe perd les sympathisants prêts à défiler pour l’histoire.

Alors à quoi bon? Avec un triste décompte de 8 féminicides en Suisse cette année, et à l’heure où les États-Unis se déchirent sur le droit à l’avortement, la vague violette ne doit pas s’essouffler. D’autant plus que le collectif de la Grève a l’agenda politique en tête: il sait qu’en septembre, les Suisses voteront sur AVS21 et qu’il faudra se battre conte une possible retraite des femmes à 65 ans. Pour les mouvements féministes du pays, le 14 juin, c’est donc l’occasion de rappeler et de rendre visible la fragilité de nos acquis et l’importance des combats à venir.

Léa Frischknecht est journaliste stagiaire à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.