Il régnait une atmosphère particulière vendredi, au 74e point sanitaire. Sans pour autant crier victoire, les autorités se voulaient optimistes, voir soulagées, au vu des derniers chiffres. Le nombre de tests Covid positifs diminue: entre 1000 et 2000 nouveaux cas par jour sont enregistrés dans le canton, contre 2500 à 3000 la semaine dernière.

Quelque 5000 personnes restent toutefois en isolement à Genève, 511 sont hospitalisées, dont 180 pour un Covid aigu. Mais actuellement, pour vingt patients qui entrent aux HUG, le même nombre en ressort.

Cellule de traçage réduite

«Le dispositif de test n’est plus du tout saturé. La vague est en train de partir» a déclaré Adrien Bron, directeur général de la Santé. En conséquence, la cellule de traçage va être sensiblement réduite. Que deviendront les employés spécialement engagés? «Certains verront leur contrat à durée déterminée s’interrompre à la fin du mois. Ils devront retrouver un nouvel horizon professionnel, nous les accompagnerons dans tout cela», a répondu Adrien Bron. Un socle d’étudiant restera mobilisable, pour le contact tracing, notamment pour anticiper le retour saisonner du virus à l’automne.

«Le dispositif de test n’est plus du tout saturé. La vague est en train de partir.» Adrien Bron, directeur général de la Santé

Autre mesure annoncée: de nombreux centres de testing et de vaccination vont fermer dans les semaines à venir, faute de demande, à l’image de celui d’Onex, l’un des premiers centres ouverts ou celui transfrontalier installé sur le site du CERN. D’autres réduiront drastiquement leurs horaires, avec, parfois, un seul jour d’ouverture hebdomadaire.

«On avait estimé à 1 million le nombre de vaccinations nécessaires sur Genève et nous ne sommes pas loin avec 944 000 vaccinations. Nous avons pu former de nombreuses personnes et mettre sur pied une plateforme unique d’inscription, un outil indispensable. On a compris qu’une seule entrée d’inscription à la vaccination était nécessaire pour éviter la cacophonie. Cela n’a pas toujours été facile pour les citoyens de s’inscrire et nous en tirons les leçons», a résumé Nathalie Vernaz-Hegi.

Quatre scénarios

La pharmacienne cantonale a, par ailleurs, dressé les quatre scénarios possibles liés à la vaccination qui se profilent pour l’automne.

L’absence d’un nouveau variant et la naissance d’une nouvelle pandémie sont des pistes «très peu probables». Reste le scénario «espéré», soit l’arrivée d’un nouveau vaccin. Celui-ci serait efficace contre des variants comme Omicron et disponible en grande quantité. Une nouvelle vaccination pourrait être envisagée, dès le mois de septembre pour les personnes de plus 65 ans, prioritaires, et l’ensemble de la population volontaire.

Si ce vaccin ne voit pas le jour ou n’est pas disponible, resterait la quatrième option: le rappel vaccinal. La population vulnérable recevrait une dose de rappel saisonnière des vaccins actuels.

Dans ce dernier cas, il faudrait rapidement pouvoir rouvrir des centres de vaccination, avec une quantité plus incertaine de doses à commander.

Anticiper les départs en vacances

Les équipes de la pharmacienne cantonale se tiennent également prêtes à réajuster le dispositif vaccinal, si la demande augmente à l’approche des vacances d’été. En effet, si la Suisse a pris l’option de considérer qu’une infection égale une vaccination, ce n’est pas le cas de tous les pays. Selon les destinations, les trois doses sont obligatoires. Le message: anticiper!

Et à la question de savoir si nous sommes plus protégés par le vaccin ou une contamination, Aliki Metsini, co-cheffe du secteur des maladies transmissibles, rappelle: «L’immunité après une infection est très hétérogène. Après une vaccination, on sait très bien, scientifiquement, à quel point on est protégés contre les formes graves. On connaît aussi la durée de la couverture vaccinale, alors qu’avec l’infection, c’est moins certain.»

La pharmacienne cantonale a profité de ce point presse pour remercier la population et les professionnels de la santé pour leurs efforts, le respect des mesures sanitaires et leur solidarité. «C’est un jour vraiment important!»

