J'aimerai rebondir sur une page parue dans le supplément «Tribune Week-End» du 23-24 avril intitulée «Comment Lovely est devenue une icône de pub». Tout en étant consciente que l’auteur de cet article n'avait absolument pas pour but de promouvoir Swissmilk en tant que tel, mais plutôt d’applaudir une réussite publicitaire, je souhaiterais relever que l'effet a été de vanter les mille vertus de la vache Lovely sur toute une page. C’est une apologie indirecte de Swissmilk, même si ce n'était pas le but du rédacteur.

Comme indiqué dans l'article, Lovely représente l’image qu’on se fait de la Suisse. Or, énormément de vaches suisses n'ont pas du tout le même sort que Lovely, et c'est une humiliation de plus faite à ces bovins - non bio - entassés dans la promiscuité des élevages intensifs. En Suisse, les cris d'alarme des scientifiques, vétérinaires, éthologues et climatologues sont ignorés par les pouvoirs publics et les parlementaires, dont certains vont jusqu'à nier l'existence d'élevages intensifs. Les contrôles cantonaux sont rares faute de personnel et de budget. Ils sont majoritairement annoncés à l'avance. Les sanctions sont symboliques.