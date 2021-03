Changement de stratégie – Genève: la vaccination s’ouvre aux plus de 65 ans en bonne santé Il n’est plus nécessaire de présenter un critère de grande vulnérabilité pour se faire vacciner dès 65 ans. Le Canton veut ainsi «prendre de vitesse» la troisième vague de l’épidémie de Covid-19. Aurélie Toninato

Le Canton modifie son plan vaccinal. L’âge est un facteur de risque et l a catégorie des 65 à 74 ans est susceptible de surcharger l’appareil sanitai re. LUCIENFORTUNATI

Le Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES) a annoncé mercredi modifier sa stratégie face au SARS-CoV-2 pour pouvoir «prendre de vitesse la troisième vague». Il va d’une part renforcer sa campagne de dépistage, selon les directives fédérales, autour de trois axes: le dépistage des personnes symptomatiques, les dépistages ciblés et répétés de personnes asymptomatiques et les autotests. Les détails seront présentés jeudi.

D’autre part, il modifie son plan vaccinal en ouvrant la vaccination aux personnes de 65 à 74 ans.

Qu’est-ce qui change?