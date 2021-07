Covid-19 – La vaccination sans rendez-vous s’ouvre aux mineurs Une nouvelle offre est désormais disponible au centre m3 Sanitrade des Eaux-Vives. Lorraine Fasler , Léa Frischknecht

Le 14 juillet, la file d’attente pour se faire vacciner sans rendez-vous débordait jusqu’à l’extérieur du centre commercial de La Praille. (Archive) STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Jusqu’à présent, seuls les adultes pouvaient prétendre à la vaccination contre le Covid-19 sans inscription préalable à la Pharmacie Principale du centre commercial de La Praille ou de Balexert les mercredis, entre 14 h et 18 h, et le samedi entre 9 h et 18 h. Désormais, depuis ce samedi 31 juillet, l’offre sans rendez-vous est étendue aux mineurs entre 12 et 17 ans au centre m3 Sanitrade des Eaux-Vives, à la route de Chêne. Les adolescents reçoivent le vaccin Pfizer.

Rappelons que la vaccination des enfants dès 12 ans est possible depuis le 22 juin, avec l’adaptation des recommandations de l’OFSP.