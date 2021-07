Centre commercial de La Praille – La vaccination sans rendez-vous est prise d’assaut Attirés par la flexibilité et mis sous pression par Emmanuel Macron, ils étaient nombreux mercredi à patienter pour se faire piquer. Lorraine Fasler

Il fallait prendre son mal en patience mercredi après-midi et attendre entre une à deux heures pour se faire vacciner avec du Moderna à la Praille. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

La file d’attente déborde jusqu’à l’extérieur du centre commercial La Praille. Il est 13 h 45, soit un quart d’heure avant le début de la prise en charge annoncée, mais le monde ne cesse d’arriver pour se faire vacciner sans rendez-vous. La demande est tellement importante et les appels incessants que la pharmacie a avancé le début de la vaccination à 12 h.

Il est désormais possible de venir les mercredis de 14 h à 18 h et les samedis de 9 h à 18 h à la Pharmacie Principale de la Praille sans s’inscrire au préalable. Cette nouvelle prise en charge a débuté samedi en catimini, pour se roder, et le Département de la santé n’a communiqué que lundi.