Covid-19 – La vaccination ne progresse pas assez pour les autorités sanitaires La décrue des cas se poursuit, mais le nombre bas de candidats à la piqûre menace maintenant le maintien du dispositif. Sophie Simon

Nathalie Vernaz-Hegi, à droite, pharmacienne cantonale, accompagnée d’Aglaé Tardin, à gauche, médecin cantonale, et d’Adrien Bron, au centre, directeur général de la Sante. KEYSTONE

Les chiffres l’attestent, nous vivons la fin de la 4e vague de l’épidémie de Covid. Pour autant, personne ne pense à crier victoire. «On est soulagés de la poursuite de la décrue du nombre de cas quotidiens, mais on reste dans une circulation importante, avec une cinquantaine de cas par jour», a déclaré Adrien Bron, directeur général de la santé à Genève, lors d’un point sanitaire vendredi. Le fonctionnaire a également partagé ses inquiétudes quant au niveau de vaccination: «On va surveiller si les décisions du Conseil fédéral sur l’encouragement à la vaccination auront un impact. Les catégories de jeunes adultes sont en progression mais les chiffres restent très bas. Cela interroge sur le maintien de ce dispositif dans les semaines qui viennent.»

La Dre Nathalie Vernaz-Hegi, pharmacienne cantonale, a précisé l’ampleur des dégâts: «Il y a une descente extrêmement brutale du nombre de vaccinations, particulièrement des doses 1. On pourrait vacciner 20’000 personnes de manière hebdomadaire, on en a eu 10’000 la semaine dernière.» La catégorie d’âge des 15-19 ans se fait de plus en plus vacciner, près de 60% d’entre eux ont reçu une première dose. Les 12-15 ans progressent aussi. Concernant le vaccin Janssen® de Johnson & Johnson, accessible depuis jeudi, 181 doses ont déjà été administrées.

Rembourser les sérologies?

Sur le front des hospitalisations, les nouvelles sont bonnes. «On constate une nette amélioration à ce niveau, relève la médecin cantonale Aglaé Tardin. Il y a maintenant 72 personnes hospitalisées, dont six sont aux soins intensifs.» Cela dit, le taux de reproduction du virus est à la hausse, «ce qui est souvent suivi d’une augmentation du nombre de cas». Ainsi le système de santé n’est toujours pas à l’abri d’une surcharge.

Adrien Bron est également revenu sur la proposition du Conseil fédéral de remettre des bons aux personnes ayant convaincu leur entourage de se faire vacciner. «On a été un peu dubitatifs sur cette idée, on ne voyait pas comment l’opérationnaliser.» À la place, il a avancé d’autres suggestions: «Un moteur de conviction de la vaccination est de connaître son statut sérologique. Cela permet de lever un certain nombre de doutes, de savoir si on est immunisé ou pas, et cela permet d’avoir un dialogue avec ces personnes. Donc on suggère, plutôt que de mettre 50 francs en bon cadeau, de rembourser les sérologies, qui coûtent environ 40 francs, à condition qu’elles soient suivies d’un acte de vaccination derrière.»

