Lutte contre le Covid à Genève – La vaccination en cinq questions Inscriptions, priorités, localisation des centres: praticiens et patients s’interrogent. L’État répond à des cas concrets. Marc Moulin

Un récipient contenant des seringues et une dose du vaccin Pfizer-BioNTech pour les résidents fribourgeois de l'EMS La Résidence Saint-Martin a l'occasion du lancement de la vaccination contre le Sars-Cov-2 dans le canton de Fribourg lors de la crise du Coronavirus (Covid-19) le lundi 28 décembre 2020 à Cottens dans le canton de Fribourg. KEYSTONE

Mille et une. Ce ne sont pas des nuits, mais le nombre de doses de vaccin contre le Covid injectées mardi à Genève. À cette date, plus de 9000 résidents avaient reçu leur première injection. Alors que 53’000 Genevois étaient inscrits, voués pour la plupart à patienter, la majorité ayant moins de 75 ans et n’étant donc pas prioritaires. Beaucoup d’appels, peu d’élus, donc. Et cela alors que le sérum Pfizer connaît des aléas de production et que le gros des doses du type Moderna n’est attendu qu’en mai et juin. D’où un climat de foire d’empoigne qui, dans les foyers et les cabinets, se transcrit par une foire aux questions. Florilège.