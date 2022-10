Virus à la hausse à Genève – La vaccination de rappel contre le Covid-19 redémarre Un nouveau vaccin combiné est «fortement» recommandé pour les personnes vulnérables; il est ouvert à tous et gratuit. Des médecins pourront vacciner en cabinet. Aurélie Toninato

Genève relance une campagne de vaccination de rappel contre le Covid-19. Les inscriptions ouvrent le 7 octobre, pour des premiers rendez-vous le 10 octobre. Cette vaccination s’effectuera en priorité avec le nouveau vaccin bivalent, ou combiné, Spikevax de Moderna, qui est adapté aux derniers variants du virus.

La nouvelle campagne vise principalement à protéger les personnes vulnérables contre les formes graves de la maladie et ses complications, indique le Département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS). «Par conséquent, la recommandation s’adresse en premier lieu aux personnes âgées de 65 ans ou plus et celles de 16 à 64 ans présentant un risque individuel élevé, dont les femmes enceintes.» La dose de rappel est également recommandée aux professionnels de la santé et autres personnes en contact professionnel ou privé avec des personnes vulnérables. «Enfin, toute personne de 16 ans ou plus souhaitant obtenir une vaccination de rappel pour des raisons individuelles peut se faire vacciner gratuitement.» Elle n’est en revanche pas recommandée pour les enfants et les adolescents de moins de 16 ans sans facteur de risque.

Le rappel peut être effectué quels que soient les vaccins préalablement reçus. Un délai d’au moins quatre mois après une infection ou une précédente vaccination doit toutefois être respecté.

Centres, pharmacies et cabinets

En plus des sept centres de vaccination du canton, une soixantaine de pharmacies et une trentaine de cabinets médicaux pourront également pratiquer l’injection avec le vaccin combiné. Une liste indiquant les structures qui vaccinent sans rendez-vous sera disponible sur le site ge.ch. La dose de rappel peut être effectuée avec le vaccin à ARNm – qui contient un morceau du code génétique du coronavirus qui va leur faire fabriquer la protéine Spike, contre laquelle notre système immunitaire va ensuite activer ses anticorps, et qui sera dégradé rapidement – bivalent de Moderna, qui cible à la fois les souches Wuhan d’origine et le variant Omicron BA.1, ou avec le vaccin à protéine Nuvaxovid de Novavax – il ne contient pas de matériel génétique et se base sur une technologie plus classique déjà utilisée pour les vaccins traditionnels.

Il est également possible de recevoir un rappel avec les précédents vaccins à ARNm dits monovalents, car basés uniquement sur la souche initiale, de Moderna et de Pfizer, «qui offrent toujours une protection efficace contre les formes graves de la maladie» soutient le DSPS. Enfin, les personnes dès 16 ans qui ne sont pas encore vaccinées peuvent s’inscrire sur la plateforme en ligne pour la vaccination de base. Selon les nouvelles données scientifiques, une seule dose est désormais suffisante pour les personnes sans facteur de risque – il faut toujours deux doses pour les personnes vulnérables. Aucune vaccination n’est recommandée pour les enfants et adolescents de 5 à 15 ans sans facteur de risque.

Augmentation des cas

Depuis le 30 septembre, les indicateurs épidémiologiques affichent une tendance à la hausse, indique le Service du médecin cantonal. «Cela peut être lié à l’arrivée des jours plus froids et la reprise d’activité en intérieur, ou en lien avec la saisonnalité du Covid-19.» Les hospitalisations sont elles aussi en légère augmentation depuis quelques jours: 75 malades Covid positifs séjournent aux Hôpitaux universitaires de Genève, dont 5 aux soins intermédiaires et 2 aux soins intensifs. «Toutefois, il n’y a pas de risque de saturation du dispositif hospitalier en l’état.»

Ne pas oublier la grippe

Le Département de la santé profite du lancement de cette campagne pour rappeler l’existence d’une autre épidémie: la grippe, dont les pics saisonniers avaient été en partie aplanis par les mesures sanitaires liées à la pandémie. Et de recommander aux personnes à risques de complications de se faire vacciner également contre ce virus. «Le vaccin contre la grippe et celui contre le Covid-19 peuvent être administrés en même temps ou à n’importe quel intervalle.»



