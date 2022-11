Santé genevoise – La vaccination contre la variole du singe débute lundi La pharmacie de l’armée livrera vendredi 4000 doses destinées aux cantons les plus touchés par l’épidémie (Zurich, Genève, Bâle et Vaud). Alice Randegger

La vaccination contre la variole du singe va démarrer à Genève. PIERRE ALBOUY

Dès le 15 novembre, c’est-à-dire lundi prochain, la population genevoise pourra se faire vacciner contre la variole du singe, a annoncé ce mercredi le Département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS). La pharmacie de l’armée livrera en tout 4000 doses de vaccin, destinées aux cantons les plus touchés par l’épidémie (Zurich, Genève, Bâle et Vaud). 76 personnes sont actuellement malades du virus à Genève.

Comme pour le Covid, la vaccination contre la variole du singe est gratuite. Les inscriptions pour en bénéficier sont ouvertes depuis le 15 septembre. À ce jour, 550 personnes ont fait ces démarches et recevront prochainement un SMS indiquant l’heure et la date de leur rendez-vous, attribué selon le principe du «premier arrivé, premier servi».

L’accent a été mis sur l’accueil et la confidentialité de ces rendez-vous, «afin de réduire les risques d’outing accidentel pour la population concernée».

Le public cible de cette campagne de vaccination est constitué de trois catégories: les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les personnes exposées au virus dans leur cadre professionnel et celles ayant eu des contacts à risque avec des malades, sans pour autant développer la maladie.

Alice Randegger est journaliste stagiaire à la Tribune de Genève depuis 2021. Elle a auparavant couvert l'actualité culturelle genevoise pour EPIC magazine et Radio Vostok et suivi un cursus en Lettres à l'Université de Genève. Plus d'infos

