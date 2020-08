Grippe – La vaccination contre la grippe à la hausse cet hiver Dans le but de soulager le système hospitalier mis à rude épreuve par la pandémie de Coronavirus, les autorités commandent de nombreuses doses de vaccins contre la grippe.

Un nombre record de doses de vaccin contre la grippe est attendu pour la saison 2020-2021. Keystone

Les fabricants mondiaux de vaccins contre la grippe ont produit un nombre record de doses pour la saison 2020-2021. Les autorités espèrent soulager les hôpitaux en malades de la grippe, alors qu’un rebond de la pandémie de Covid-19 est attendu.

Rien que pour les 330 millions d’Américains, un total de 194 à 198 millions de doses de vaccins seront produites cette saison, contre 175 millions l’an dernier, soit 11% d’augmentation, selon les centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Le réseau géant de pharmacies CVS, où la vaccination se fait sans ordonnance, a commandé le double de doses par rapport à 2019, soit 18 millions.

Le fabricant Seqirus table sur 15% de production supplémentaire (60 millions de doses contre 52), tout comme Sanofi (80 millions contre 70). Au niveau mondial, le groupe français enregistre une hausse de 20%. «Nous avons reçu une demande gigantesque de nos clients», dit à l’AFP Michael Greenberg, responsable médical pour les vaccins en Amérique du Nord de Sanofi Pasteur, qui est l’un des trois grands fabricants avec Seqirus et GSK.

«Très inquiet»

Sanofi a expédié ses premiers lots le 22 juillet, trois semaines plus tôt qu’en 2019.

La grippe a tué entre 24’000 et 62’000 personnes aux États-Unis l’an dernier. En aidant à libérer des lits d’hôpitaux, la vaccination antigrippale est vue comme l’une des mesures de santé publique pour amortir l’autre épidémie, celle de Covid-19.

«Je suis très inquiet pour l’automne», dit à l’AFP Lawrence Gostin, de l’université Georgetown, qui a appelé dans la revue médicale Jama à une campagne très offensive de vaccination, voire une obligation vaccinale dans les écoles. «Les gens ne pensent pas à la grippe. Ils ne pensent qu’au Covid».

Les Américains sont déjà parmi les plus vaccinés au monde contre la grippe: la vaccination est conseillée dès l’âge de six mois, quand d’autres pays, dont la France, la recommandent aux personnes à risque de complications, dont les plus de 65 ans. Résultat, 63% des enfants et 45% des adultes américains étaient vaccinés en 2018-2019 et 68% des plus de 65 ans, contre la moitié en France.

Quatre souches sélectionnées

Mais cette année, les Américains vont devoir changer leurs habitudes. «Beaucoup de gens se font normalement vacciner au travail ou sur les campus, mais beaucoup d’entreprises ou d’écoles sont fermées», avertit Lawrence Gostin.

L’industrie est rodée: en février et mars, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les autorités sanitaires nationales sélectionnent les quatre souches de virus de la grippe les plus susceptibles d’être en circulation l’hiver suivant dans l'hémisphère nord.

Des centaines de millions d’œufs, le milieu traditionnel pour incuber les virus avant de les inactiver et d’en faire des vaccins, sont livrés aux laboratoires, puis la production se poursuit tout le printemps, jusqu’au remplissage des seringues pendant l’été.

Pour Sanofi aux États-Unis, tout se passe dans deux usines en Pennsylvanie et dans l’Etat de New York, les mêmes qui pourraient produire un futur vaccin contre le nouveau coronavirus. Mais pour l’instant, il n’y a pas de concurrence, dit Michael Greenberg. Le gouvernement américain a de toute façon donné deux milliards de dollars au groupe pour agrandir ses lignes de production.

Scénario optimiste possible

«Nous avons tout ce qu’il faut et nous travaillons de près avec nos fournisseurs de flacons et de seringues pour les prochaines années», dit de son côté Dave Ross, directeur des opérations commerciales de Seqirus en Amérique du Nord, concernant le verre et autres matériels de distribution qui seront indispensables aux futurs vaccins anti-Covid-19.

Un scénario optimiste est aussi possible pour l’hiver: les gestes barrière et le port du masque devraient réduire l’incidence de tous les virus respiratoires, dont ceux de la grippe.

«Nous espérons que tout cela paiera des dividendes et qu’il y aura moins de grippes», dit Henry Bernstein, de l’école de médecine Hostra/Northwell, également membre du conseil consultatif sur les pratiques de vaccinations.

ATS/NXP