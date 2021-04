Genève – La vaccination à domicile commence lundi Les injections faites par l’IMAD démarrent. Les critères d’éligibilité sont très restrictifs. Aurélie Toninato

Une liste de 400 à 500 p e rsonnes devant se faire vacciner à domicile e st en train d’être finalisées. AFP

Le mois d’avril doit être synonyme de coup d’accélérateur dans la vaccination contre le Covid-19. Si le réel tournant aura lieu le 19 avril, avec la mise en activité du centre de Palexpo qui pourra réaliser 4000 injections journalières, la cadence prend tout de même déjà de la vitesse: le 1er avril, le canton a reçu 20’000 doses et 9000 sont attendues cette semaine. La vaccination des personnes de plus de 65 ans a démarré. «Les centres montent en puissance et le but est d’atteindre au moins 100’000 injections en avril, soit d’aller trois fois plus vite que ce que l’on a fait jusqu’à présent, à condition que nous recevions toutes les doses promises», précise Laurent Paoliello, directeur de la communication du Département de la santé (DSES). En parallèle, on s’apprête à piquer sur un autre front: à domicile, et ce dès lundi. Le point sur ce nouveau dispositif.